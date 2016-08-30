Перманентный макияж
от Аллы Аблеевой
Природный макияж руками человека
в самом сердце Москвы
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Мой кабинет находится в пешей доступности от трех станции метро: 10 минут пешком от ст.метро «Маяковская», в 5-ти минутах от ст.метро «Новослободская» (закрыто на реконструкцию) и в 7-ми минутах от ст.метро «Менделеевская».
Татуаж губ (акварель, помадный прокрас)
Первичная процедура – 8000 рублей.
Коррекция (через 1 – 1,5 месяца) – 4500 руб.
Татуаж бровей (теневая растушевка)
Первичная процедура – 8000 рублей.
Коррекция (через 1 – 1,5 месяца) – 4500 руб.
Татуаж межресничного
края (стрелки)
Первичная процедура – 6000 рублей.
Коррекция (через 1-1,5 месяца) – 3000 руб.
Удаление перманентного макияжа
Лазерное удаление ПМ – 2500 рублей.
Удаление ПМ ремувером – 2900 руб.
Галерея работ
Перманентный макияж – факты и мифы
Перманентный макияж стал очень популярным способом быстро улучшить свою внешность. На волне этого тренда появилось много мифов о перманентном макияже. Давайте разберемся с наиболее распространенными из них.
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Ложь. Красители в макияже намного мельче, чем в татуировках, и поэтому требуют освежения. Стойкость краски – дело индивидуальное, но в целом линии на веках самые стойкие – в среднем 3 — 5 лет, но бывают даже случаи восьмилетнего макияжа. Перманентный макияж бровей исчезает быстрее всего – примерно через два года, а то и через год. Цвет на губах постепенно тускнеет за 2 — 3 года.
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Правда. Теоретически стать линейным специалистом может любой желающий – не обязательно иметь медицинское или косметологическое образование. Самое главное – обладать чувством эстетики и пройти обучение в лицензированной школе перманентного макияжа.
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Правда. Более качественное оборудование и красители стоят дороже. На перманентном макияже экономить не стоит, ведь все дело в перманентных изменениях лица! Лучше заплатить больше, чтобы быть уверенным, что в ближайшие несколько лет перманентный макияж улучшит самочувствие, а не испортит его, а процедура не вызовет раздражения или осложнений для здоровья.
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И, правда, и ложь. Принцип прост: неравномерно нанесенный краситель будет неравномерно тускнеть. Если его ввести под кожу на одинаковую глубину (что облегчает использование современного оборудования с «ручкой», автоматически подающей пигмент), цвет будет блекнуть равномерно.
Неравномерное сходство красителя также может быть вызвано неправильным его подбором. Это часто случается при выравнивании асимметрии губ. Если некоторые из них нужно увеличить, необходимо нанести на губы красный пигмент. Только на подготовленную таким образом кожу можно наносить краситель любого оттенка по вашему выбору.
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И правда, и ложь. Конечно, этот вид анестезии действует эффективнее мазей, но помните, что боль – дело индивидуальное. Кроме того, следует учитывать, что анестезия губ инъекцией связана с их сильным отеком в дальнейшем на несколько часов и светских встреч в этот день лучше не планировать.
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Ложь. Смена цвета перманентного макияжа не имеет ничего общего с наркозом. Если краска на губах пурпурная, значит, она полностью проникла в дерму. Слишком много слоев кожи, покрывающих пигмент, делают цвет намного темнее.
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Правда. При нанесении макияжа глаз мы работаем только над веками. Глаза могут быть немного опухшими, но это не влияет на качество вашего зрения.
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Ложь. Для век используются черные и темные графитовые красители, поэтому добиться такого цвета возможно. С другой стороны, в случае с бровями избегают черного – перманентный макияж всегда должен быть естественным, без перерисовки, подчеркивая достоинства нашей красоты. В природе брови в большинстве своем темно–серые, черный всегда выглядит искусственно!
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Цвета часто меняют оттенок, например, черный становится пурпурным или зеленым, а коричневый – красным.
Правда. Красители в теплой цветовой гамме могут стать оранжевыми, а холодные – синими. Однако, если пигменты правильно подобраны к типу кожи (от холодного к холодному, от теплого к теплому), его не будет видно.
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Ложь. Перманентный макияж призван подчеркнуть форму и цвет бровей. Линии, нарисованные на коже без текстуры, выглядят слишком искусственно и не добавляют очарования лицу.
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Краску можно выцарапать, а слишком темную можно осветлить перекисью водорода, чтобы удалить плохо сделанный макияж.
Ложь. Перекись водорода, нанесенная на кожу, не взаимодействует с красителями, и самое большее их расчесывание может вызвать образование рубцов. Единственный способ осветлить или удалить элементы макияжа – использовать лазер.
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Делать визуализацию макияжа заранее не нужно. Вы можете смотреть в зеркало во время процедуры и постоянно определять форму и толщину линии.
Ложь. Хорошо сделанная визуализация покажет вам, как может выглядеть макияж – и на этом этапе вы должны быть уверены, что это именно то, что вы хотите. И клиент, и мастер перманентного макияжа должны оценить окончательный эффект перед нанесением красителя. Кроме того, во время процедуры веки могут опухать, поэтому нарисованные на лету линии со временем могут выглядеть совершенно иначе.
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Верхняя линия века слишком короткая, по–видимому, ее нельзя удлинить, так как это может повредить слезные железы.
Ложь. На нижнем веке пигмент не следует наносить на внутренний угол глаза, чтобы он не попал в слезные протоки. В случае линий на верхнем веке ограничений нет, кроме эстетических соображений.
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Сделать линию с «ласточкой» – не вариант. Перманентная линия предназначена для утолщения ресниц, она не служит декоративной линией.
Ложь. Можно делать линии декоративно вытянутыми и завитыми. Линергист (Linergist) согласится сделать такой макияж только тогда, когда будет уверена, что веко клиентки не опустится, а краска не сместится.
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Ложь. Использование ручного метода может привести к попаданию красителя на неправильную глубину. Если пигмент слишком мелкий, он отслоится вместе с кожей, не оказывая никакого эффекта. Размещение его в более глубоких слоях может, в свою очередь, привести к тому, что краска впитается в кровеносные сосуды и станет напоминать татуировку: линия станет толстой, темной и некрасиво разлитой. Кроме того, слишком глубокий разрез кожи может привести к образованию рубцов, на которых – что особенно важно в случае бровей – перестают расти волосы. В методе Long Time Liner, который считается лучшим, краситель подается равномерно и очень точно благодаря специальному устройству микропигментации.
Перманентный макияж – отзывы
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Ой, я перманентный макияж делать вообще не боялась и не боюсь))) ну разве что мастера я выбирала очень тщательно, особенно после того, как мне закосячили губы. Как я выбрала тебя, я рассказала – много хороших отзывов и некоторые работы прям впечатлили меня. Теперь я тоже всегда подтверждаю, тебе довериться можно. Ты лучшая.
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Не могу не поделиться своим опытом, все кто читают и сомневаются (делать или нет) – ни секундочки не сомневайтесь! Алла потрясающий мастер и очень добрый, отзывчивый человек; придя к ней я сразу поняла – «мой мастер»! Обговорили каждый штрих, столько внимания к нюансам, вырисовали все на доли миллиметра, н результат того стоил!!! Брови моей мечты ☺ спасибо, Алла и до встречи на коррекции.
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Аллочка, благодарю за профессионализм, которым подчеркиваешь женскую красоту. Я пришла к тебе прислушавшись к своей интуиции и ни на секунду не пожалела об этом. Очень приятно и легко общаться. Я счастлива, что познакомилась с тобой.
Я кайфую от результата. У шикарной женщины, шикарные работы.