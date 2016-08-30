Перманентный макияж

от Аллы Аблеевой

Природный макияж руками человека

в самом сердце Москвы

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Хочешь я нарисую тебе элегантную форму бровей, подчеркну форму губ и избавлю их от гранул Фордайса, сделаю твой взгляд выразительным на целый год? Записывайся прямо сейчас — у меня много приятных бонусов для тебя!

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Контакты


г. Москва, ул.Фадеева, д.7 стр.2
Контактный телефон / Whatsapp / Viber:
+7 (909) 960-77-37
+8 (905) 515-78-78
Мой кабинет находится в пешей доступности от трех станции метро: 10 минут пешком от ст.метро «Маяковская», в 5-ти минутах от ст.метро «Новослободская» (закрыто на реконструкцию) и в 7-ми минутах от ст.метро «Менделеевская».

Услуги

Татуаж губ (акварель, помадный прокрас)
Первичная процедура – 8000 рублей.
Коррекция (через 1 – 1,5 месяца) – 4500 руб.

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Татуаж губ

Татуаж бровей (теневая растушевка)
Первичная процедура – 8000 рублей.
Коррекция (через 1 – 1,5 месяца) – 4500 руб.

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Татуаж бровей

Татуаж межресничного
края (стрелки)
Первичная процедура – 6000 рублей.
Коррекция (через 1-1,5 месяца) – 3000 руб.

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Татуаж межресничного края

Удаление перманентного макияжа
Лазерное удаление ПМ – 2500 рублей.
Удаление ПМ ремувером – 2900 руб.

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Удаление татуажа бровей
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Галерея работ
Перманентный макияж ресниц
Перманентный макияж губ
Перманентный макияж глаз
Перманентный макияж бровей
Перманентный макияж губ
Перманентный макияж бровей и губ
Перманентный макияж бровей
Перманентный макияж бровей
Перманентный макияж бровей и ресниц
Галерея работ
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Перманентный макияж – факты и мифы

Перманентный макияж стал очень популярным способом быстро улучшить свою внешность. На волне этого тренда появилось много мифов о перманентном макияже. Давайте разберемся с наиболее распространенными из них.

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Перманентный макияж – отзывы

  • Ой, я перманентный макияж делать вообще не боялась и не боюсь))) ну разве что мастера я выбирала очень тщательно, особенно после того, как мне закосячили губы. Как я выбрала тебя, я рассказала – много хороших отзывов и некоторые работы прям впечатлили меня. Теперь я тоже всегда подтверждаю, тебе довериться можно. Ты лучшая.

    мать троих
    Mila
    @mother_o.f_three

  • Не могу не поделиться своим опытом, все кто читают и сомневаются (делать или нет) – ни секундочки не сомневайтесь! Алла потрясающий мастер и очень добрый, отзывчивый человек; придя к ней я сразу поняла – «мой мастер»! Обговорили каждый штрих, столько внимания к нюансам, вырисовали все на доли миллиметра, н результат того стоил!!! Брови моей мечты ☺ спасибо, Алла и до встречи на коррекции.

    Елена-назарова-ВК
    Елена Н.
    /id543807576

  • Аллочка, благодарю за профессионализм, которым подчеркиваешь женскую красоту. Я пришла к тебе прислушавшись к своей интуиции и ни на секунду не пожалела об этом. Очень приятно и легко общаться. Я счастлива, что познакомилась с тобой.
    Я кайфую от результата. У шикарной женщины, шикарные работы.

    Анна
    Anna
    @annagor.theta
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