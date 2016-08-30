Ложь. Использование ручного метода может привести к попаданию красителя на неправильную глубину. Если пигмент слишком мелкий, он отслоится вместе с кожей, не оказывая никакого эффекта. Размещение его в более глубоких слоях может, в свою очередь, привести к тому, что краска впитается в кровеносные сосуды и станет напоминать татуировку: линия станет толстой, темной и некрасиво разлитой. Кроме того, слишком глубокий разрез кожи может привести к образованию рубцов, на которых – что особенно важно в случае бровей – перестают расти волосы. В методе Long Time Liner, который считается лучшим, краситель подается равномерно и очень точно благодаря специальному устройству микропигментации.